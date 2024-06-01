В Викуловском районе продолжают ремонт моста, который размыло во время паводка

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ремонт моста, который размыло во время паводка, продолжает в Викуловском районе, информационный центр правительства Тюменской области.

Восстановлением моста через реку Сартамак вблизи села Долгушино Сартамского сельского поселения занимается викуловский участок ДРСУ-5. Один из разрушенных участков моста практически отремонтирован, сообщил глава муниципалитета Андрей Лотов.

Скоро жители села Долгушино будут добираться до районного центра не по окружной дороге, а по привычному маршруту.