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В Викуловском районе продолжают ремонт моста, который размыло во время паводка

Общество, 19:51 25 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ремонт моста, который размыло во время паводка, продолжает в Викуловском районе, информационный центр правительства Тюменской области.

Восстановлением моста через реку Сартамак вблизи села Долгушино Сартамского сельского поселения занимается викуловский участок ДРСУ-5. Один из разрушенных участков моста практически отремонтирован, сообщил глава муниципалитета Андрей Лотов.

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Скоро жители села Долгушино будут добираться до районного центра не по окружной дороге, а по привычному маршруту.

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# Викуловский район , ремонт

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