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Найденный в Тобольске подозрительный предмет опасности не представляет

Общество, 21:22 25 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Подозрительный предмет, найденный в Тобольске, не представляет опасности. Специалисты ОМОН Росгвардии идентифицировали его как страйкбольную гранату.

Об этом пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, днем 25 июня сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию, где был обнаружен подозрительный предмет.

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# Росгвардия , Тобольск

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