11 тюменцев победили в областных конкурсах в рамках экологической недели

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Итоги областных конкурсов в рамках экологической недели, посвященной 80-летию региона, подвели в Тюмени. Победителями и призерами стали 11 человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Это школьники, а также охотники и охотпользователи из 9 муниципалитетов Тюменской области. Они представили свои работы на конкурсы фотографии "На подкормочной площадке", рисунка "Есть такая профессия - Охотовед" и рассказа "На охоте".

Организатором конкурсов выступил госохотдепартамент региона. Лучшие работы были выбраны с учетом критериев оценки и результатов голосования, участие в котором приняли порядка 500 человек.

"Наш регион богат уникальным природным многообразием. Сохранение этого богатства для будущих поколений - наша с Вами первоочередная задача, поэтому так важно воспитание бережного отношения к дикой природе и привлечение внимания к вопросам экологии, особенно ребят школьного возраста. Выражаю особую признательность юным участникам конкурсов и их родителям", - сказала заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова.

Участникам церемонии награждения вручили дипломы и экземпляры Красной книги Тюменской области.