Светлана Иванова: депутаты нацелены на конструктивное сотрудничество с новым главой Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Максим Афанасьев знает Тюмень не понаслышке, он жил и работал в областном центре, ему известны вопросы и чаяния горожан.

Об этом председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова рассказала 27 июня, когда тюменские депутаты большинством голосов избрали Максима Афанасьева на должность главы города.

Его кандидатуру на пост главы областной столицы народные избранники поддержали тайным голосованием в ходе девятого заседания гордумы восьмого созыва.

Напомним, что заявки на объявленный в июне конкурс подали ещё три кандидата. Кроме руководившего администрацией Тобольска Максима Афанасьева на пост претендовали Динар Абукин, Алексей Майер и Максим Долматов.

Выступая перед депутатами, кандидаты на должность рассказали о планах работы в случае своего избрания и о собственном видении поста главы городской администрации.

Выслушав доклады, народные избранники приступили к процедуре тайного голосования. Председатель счётной комиссии Елена Бойко сообщила, что из 32 депутатов 31 поддержал кандидатуру Максима Афанасьева. При этом недействительным оказался один бюллетень.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что выборы главы города стали одним из самых обсуждаемых событий в жизни Тюмени. Он напомнил также, какое значение имеет сегодня Тюмень в развитии всего региона. И что один из следующих этапов развития - создание Тюменской агломерации, а также реализация новых национальных проектов.

"Максим Викторович получил профессиональную закалку, работая на посту главы Тобольска", - добавил Александр Моор и выразил уверенность, что полученный опыт он будет успешно применять и в Тюмени.

"Депутаты уверены, что взятый курс на конструктив и деловой формат будет успешно продолжен, - отметила Светлана Иванова. - Мы, как и прежде, будем взаимодействовать с администрацией во главе с Максимом Викторовичем в вопросах развития Тюмени и повышения качества жизни горожан".

"Занимая разные должности, я всегда считал важным уделять особое внимание самым разным форматам общения. Это и личные встречи, и работа с общественными организациями, и, безусловно, сообщения, направляемые на портал "Тюмень – наш дом", в социальные сети, комментарии СМИ. Это позволяет видеть, что действительно беспокоит людей. Я и впредь буду открыт для диалога", - заверил Максим Афанасьев.

Отметим, что избранный глава Тюмени вступит в должность 1 июля 2024 года.

Николай Ступников