Ярмарку трудоустройства в Тюменской области посетили более семи тысяч человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более семи тыс. человек посетили федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" в Тюменской области 28 июня. Она объединила почти 350 работодателей, которые представили 7,7 тыс. вакансий, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Ярмарка трудоустройства стала площадкой для обмена опытом и поиска новых возможностей. Более семи тысяч человек воспользовались уникальной возможностью пообщаться с представителями ведущих компаний и получить актуальную информацию о рынке труда", - прокомментировал результаты директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Мероприятие стало не только местом поиска работы, но и площадкой для семейного отдыха. Гости участвовали в мастер-классах и профориентации. Тюменские медики развернули палатку здоровья. Посетители смогли приобрести продукцию ручной работы, представленную общественными организациями инвалидов и исправительными учреждениями.

В рамках деловой программы эксперты обсудили вопросы трудоустройства и трудовой адаптации участников СВО и членов их семей.