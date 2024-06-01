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Тюменские родители подлились способами мотивировать детей к дополнительным занятиям

Общество, 17:47 29 июня 2024

центр «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр «Тюмень-дзюдо»

Тюменские родители подлились способами мотивировать ребенка продолжать посещать секцию, кружок. Интерес нужно поддерживать особенно в тех случаях, когда у школьника есть талант и серьезные способности. Наиболее сложный в этом плане пубертатный период 12-13 лет.

Нужно его переждать. К 15 годам дети, по словам специалистов, уже начинают гордиться своими достижениями и навыками.

"Нужно ли удерживать интерес к посещению? Однозначно! Если мы дадим полную свободу, к моменту окончания школы ребенок не накопит никаких профессиональных навыков, в себе не разберется. Можно и с этой позиции подойти, объяснить", – считает педагог, преподаватель актерского мастерства и сценической речи в школе искусств "Этюд", мама двоих детей Елена Усова.

А еще нужно понять причины того, почему он охладел к занятиям. Дело может быть в графике занятий.

"Возможно, в этот момент все его друзья гуляют, проводят время вместе. И ребенок хочет быть с ними. А друзей тоже терять нельзя, в 12-13 лет они важнее. Необходимо искать баланс. У меня сын занимается гиревым спортом. Поверьте, каждый новый учебный год или начало весны мы хотим все бросить, соревнования не нужны и так далее. Но находим мотивацию заниматься дальше", - рассказала Елена Усова изданию "Тюменская область сегодня".

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# дополнительное образование , кружки , одаренные дети , психология , секции

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