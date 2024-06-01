  • 29 июня 202429.06.2024суббота
  • USD85,7480
    EUR92,4184
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северный

Пряник в виде лошадиной упряжки представили мастера из Тюмени в Заводоуковске

Общество, 14:21 29 июня 2024

глава администрации Заводоуковского городского округа Светлана Касенова | Фото: глава администрации Заводоуковского городского округа Светлана Касенова

Пряник в виде лошадиной упряжки представили мастера из Тюмени в Заводоуковске 29 июня. Здесь проходит III историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник", сообщает глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

"Настоящий шедевр изготовили мастера из Тюмени. На пряничный арт-объект ушло 83 килограмма теста и около 20 килограммов глазури. Все детали пряника многослойные. Каждый выпекали отдельно, после вырезали, сушили, декорировали и собирали. Всего на изготовление ушло три недели. Пряник полностью съедобный", - рассказала глава в своем Telegram-канале.

глава администрации Заводоуковского городского округа Светлана Касенова | Фото: глава администрации Заводоуковского городского округа Светлана Касенова

По словам мастеров, в виде арт-объекта он храниться может десятки лет. Для пряника уже подготовили место в краеведческом музее. Каждый желающий сможет его увидеть.

Отметим, что фестиваль проходит в рамках празднования Дня города Заводоуковска. Кулинары и мастера представили десятки пряников самых разнообразных форм.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День города , Заводоуковск , пряники , Светлана Касенова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:14 29.06.2024В Москве на билбордах приглашают посетителей выставки "Россия" в Тюменскую область
17:59 29.06.2024Состязания по выпеканию трехметровых блинов прошли в Ялуторовске
17:47 29.06.2024Тюменские родители подлились способами мотивировать детей к дополнительным занятиям
17:29 29.06.2024Десятки активностей подготовили сообщества Тюмени в День молодёжи