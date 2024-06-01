Пряник в виде лошадиной упряжки представили мастера из Тюмени в Заводоуковске

| Фото: глава администрации Заводоуковского городского округа Светлана Касенова | Фото: глава администрации Заводоуковского городского округа Светлана Касенова

Пряник в виде лошадиной упряжки представили мастера из Тюмени в Заводоуковске 29 июня. Здесь проходит III историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник", сообщает глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

"Настоящий шедевр изготовили мастера из Тюмени. На пряничный арт-объект ушло 83 килограмма теста и около 20 килограммов глазури. Все детали пряника многослойные. Каждый выпекали отдельно, после вырезали, сушили, декорировали и собирали. Всего на изготовление ушло три недели. Пряник полностью съедобный", - рассказала глава в своем Telegram-канале.

| Фото: глава администрации Заводоуковского городского округа Светлана Касенова | Фото: глава администрации Заводоуковского городского округа Светлана Касенова

По словам мастеров, в виде арт-объекта он храниться может десятки лет. Для пряника уже подготовили место в краеведческом музее. Каждый желающий сможет его увидеть.

Отметим, что фестиваль проходит в рамках празднования Дня города Заводоуковска. Кулинары и мастера представили десятки пряников самых разнообразных форм.