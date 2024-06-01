Сергей Драгни и артисты "Музсходки" выступили в Тюмени на Дне молодежи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приглашенный хип-хоп исполнитель Сергей Драгни и артисты "Музсходки" выступили возле "Конторы пароходства" в Тюмени на Дне молодежи, 29 июня. Также в течение дня проходили различные активности — спектакли, перформансы, кинопоказ, мастер-классы и лекции.

Таким образом в Тюменской области завершили неделю молодежной политики, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

"В этом году мы празднуем 80-летие Тюменской области, поэтому старались делать познавательные проекты, чтобы молодежь лучше узнавала свой регион. Была лаборатория для горожан, где они могли погрузиться в культурный код и сделать свои маски, которые поучаствовали сегодня в шествии. Кроме этого завершили викторину. Ребята в торговых центрах у нас стояли в течение недели и тюменцы отвечали на вопросы. Главный приз поездка в Санкт-Петербург. Итоги будут объявлены онлайн завтра", — отметила она.

Ирина Широкова добавила, что молодежь всегда жаждет каких-то изменений, движений, поэтому нужно верить в то, что она делает, даже если это отличается от того, как было в другое время. По ее словам, ребята зачастую могут сделать даже больше, чем взрослые люди.

Также видеопривет с поздравлениями тюменцам отправил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Друзья, действуйте смело. Для вас работают колледжи, университеты, технопарк, креативные пространства и строится по нацпроекту "Наука и университеты" кампус. Это крепкий фундамент для любого начинания. Верьте в себя, какое бы направление не выбрали. Мы всегда поддержим вас", - подчеркнул глава региона.

Напомним, что сегодня для тюменцев городские сообщества провели десятки активностей, в частности со сцены впервые группа "Мята" исполнила кавер гимна тюменской молодежи.

Виктория Макарова