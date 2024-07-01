Про города Тюменской области рассказали в выпуске шоу "Интуристы"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Вышел выпуск шоу "Интуристы" про Тюменскую область. Посмотреть его можно на YouTube-канале "СТС".

Актриса Мария Горбань и звезда КВН Алексей Кривеня побывали в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске, рассказали зрителям о достопримечательностях. Путешествие гостей началось с Тюмени и ее окрестностей. Первой локацией стала буровая установка в с. Успенка. Увидеть объект можно в фильме "Сибириада" Андрея Кончаловского. На этой вышке обучают студентов, а туристов посвящают в нефтяники. Здесь Мария Горбань и Алексей Кривеня попробовали уху из нескольких видов сибирской рыбы с нефтью.

В выпуске показали четырехуровневую набережную, мост Влюбленных, рассказали о происхождении названия "Тюмень", купеческих домах. Экскурсию по пешеходной улице Дзержинского для гостей провела гид Марина Сафина в образе купчихи Аполлинарии Шешуковой. Она рассказала о том, что означали резные элементы на наличниках, как в старину выбирали женихов и невест.

"Девиц в Сибири выбирали с помощью грецкого ореха. Его клали на скамью или на другую твердую поверхность и предлагали незамужним девицам присесть на него. Если слышался треск, то значит девица готова выйти замуж. Девушках нужно было отлеживаться в перинах, недели две или три и питаться по сибирскому рецепту, есть белый хлеб, жирное мясо", - рассказала Аполлинария Шешукова.

После этого рассказа ведущие пошли в ресторан сибирской кухни. Гостей впечатлил интерьер: колонны, покрытые пельменями, наличники как с улицы Дзержинского, дровяная печь посреди зала и ложки на потолке. Ведущие выбрали строганину из муксуна, губы лося, десерт в виде мамонта.

В Тюменском драматическом театре — самом большом в стране — ведущие побывали на репетиции "Европа" Дмитрия Ефимова. Они были удивлены подготовке актеров к спектаклю "Ромео и Джульетта". Героев к постановке художественный руководитель Дмитрий Ефимов отбирал долго — пять месяцев. На сцене танцовщики будут делать несвойственные для себя вещи — фехтование и кулачный бой.

Отдельного внимания удостоились горячие источники. Напомним, в 2020 году Тюмень получила звание столицы термальных вод России.

В Тобольске гости побывали в Тюремном замке, прогулялись по площади у кремля и заглянули в кафе "Поварня", где попробовали ромовую бабу по рецепту XVIII века.

"Не просто так ромовая баба называется визитной карточкой Тобольска. У нас бешеный поток посетителей, которые берут их с собой. Был случай, когда к нам приезжала тургруппа, и к нам подошел взрослый мужчина и попросил с собой 250 штук", — рассказал бренд-шеф туристической отрасли региона Давид Хачатрян.

В Ялуторовске — блинной столице России — ведущих встретили с караваем. Их напоили чаем из самовара-гиганта почти на 200 литров. Теща Лара — Лариса Макарова — похвасталась, что ялуторовский блин размерами почти три метра попал в Книгу рекордов России, и посвятила ведущих в почетные блиноеды.

Видео из YouTube-канала "СТС"

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Инна Пахомова