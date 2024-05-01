В комплексе "Морелеса" Нижнетавдинского района установили 10 сафари-тентов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 сафари-тентов установили в комплексе "Морелеса" на берегу озера Ипкуль Нижнетавдинского района. Также здесь расположены летнее кафе, квадросфера, баня-бочка, детская площадка. В летний и зимний период гостям предлагают размещение в четырех лесных домиках, сообщает администрация района.

"Наша цель - не только познакомить туристов с природой, но и вдохновить их на сохранение ее богатств для будущих поколений. Комплекс очень востребован, только в апреле у нас побывали 400 гостей", - рассказала директор комплекса Ирина Катигарова.

Проект реализован с использованием займам Инвестиционного агентства в размере 15 млн рублей, микрозайма в 2 млн рублей от Фонда финансирования предпринимательства. А также с привлечением субсидии из федерального бюджета в размере 26,5 млн рублей. Общий объем финансирования составил 88 млн рублей, создано 19 рабочих мест.

"Морелеса" уникальный проект, его реализацию на всех этапах сопровождало Инвестиционное агентство. Сегодня в Нижнетавдинском районе официально открыто 10 баз отдыха. Все они пользуются большой популярностью", - прокомментировала директор Нижнетавдинского представительства Инвестиционного агентства Тюменской области Анастасия Лебедева.