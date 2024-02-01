База отдыха "Теремок" у горы Любви под Ишимом готовится принять первых гостей летом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Посетители горы Любви под Ишимом, наверняка, с любопытством разглядывали деревянный терем, расположенный у ее подножья и задавались вопросом – что это за здание. Корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" удалось выяснить это у директора базы отдыха "Теремок" Алёны Вилемсон.

По ее словам, здание строилось с 1982 по 1984 год. Строили его под базу отдыха заключенные, которые отбывали наказание в Ишиме. Она была в собственности колонии, на базе отдыхали работники пенитенциарного учреждения. Потом ее открыли и для горожан.

Затем территория переходила от одного собственника к другому, попутно каждый вносил свою лепту в благоустройство: провели газ, освещение и оборудовали подъездные пути.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нынешние хозяева приобрели базу случайно. Алёне после выхода на работу в детский сад из отпуска по уходу за своим пятым ребенком было тяжело. Решили с супругом привлечь ее к собственному делу, искали место под лыжную базу, потому что сами в юности увлекались лыжами. Наткнулись на объявление о продаже территории у горы Любви и 19 января 2021 года стали владельцами "Теремка".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Именно так Вилемсоны решили назвать свою базу отдыха и возводить ее в едином русском-народном стиле. Со временем на базе появятся шесть домиков, небольшая деревня из стилизованных, похожих друг на друга, но разных по размеру и дизайну теремков. Один будет банькой. Есть запрос и на большое помещение, где смогут останавливаться с ночевкой участники военно-патриотической игры "Зарница", проведение которой организовала на базе "Теремка" его новая хозяйка.

"Первый год мы занимались благоустройством, вывозили мусор. Наша база находится у горы Любви, куда традиционно приезжают с гостями молодожены. Шампанское выпьют, бутылки бросят вниз, к нам, так вот только битого стекла мы вывезли три мешка", - поделилась руководитель.

На второй год Алёна с подругой и ее дочерью, у всех педагогическое образование, организовали проведение игры "Зарницы", прописали механику, заручились поддержкой администрации города и стали приглашать организованные группы школьников. Пока зимних игр состоялось немного, но они пришлись участникам по душе.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Поиграть в летнюю "Зарницу" к нам приезжали не только ребята из пришкольных лагерей, но и взрослые коллективы из организаций Ишима", - рассказала женщина.

В рамках "Зарницы" организаторы предлагают пройти несколько этапов. Это метание гранаты, лазертаг, полоса препятствий, огневой рубеж, стрельба из военной винтовки, брёвна, ловкачи, силачи, коллективные прыжки через длинную веревку.

Зимой включены еще и сезонные этапы – ходьба на лыжах, пробежка на ватрушках, перевозка раненых.

По словам Алёны Вилемсон, ориентировочно, первых гостей база отдыха сможет принять уже летом, но это не точно. Владельцы хотят все сделать добротно, на совесть. Планируют они устроить и пляж, но не у реки, где проходит Бердюгинский омут, а на котловане неподалеку. Для этого искусственный водоем очистили и оборудовали пологий берег, летом завезут песок.

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин