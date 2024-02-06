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Скатиться с горки и сфотографироваться на фоне арт-объекта могут тюменцы в сквере Равновесия

Общество, 11:41 06 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Скатиться с горки на ледянке, поиграть с собакой в отведенной зоне или сделать фото на фоне арт-объекта в виде весов могут тюменцы в сквере Равновесия, который открылся в районе ул. Николая Федорова и домов №№ 5, 5/1, 5/2 по ул. Николая Зелинского 4 октября 2023 года.

Пространство выполнено в экостиле. На территории есть современное игровое оборудование для разновозрастной аудитории, качели. Также в сквере установили детскую горку, с которой можно скатиться на ледянке или тюбинге. В центре пространства расположен арт-объект весы "Тюмень". Он подсвечивается в темноте. В таком же стиле выполнен арт-объект "Собака", который расположен рядом с площадкой для выгула животных.

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Юлия Божок

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