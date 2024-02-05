Прогуляться по экомаршруту и заняться спортом могут тюменцы в сквере Школьном

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Скатиться с горки, погулять с собакой или заняться спортом могут тюменцы в обновленном сквере Школьный, который находится рядом с гимназией № 16 вдоль ул. Парфенова. На площади 31 тыс. 300 кв. м есть все необходимое для отдыха.

Дети могут прокатиться с деревянной горки или поиграть на детской площадке. Для собаководов есть место для выгула животных. Летом любители активного отдыха могут воспользоваться памп-треком и площадкой для пана-футбола.

Напомним, в 2022 году проходило голосование за вариант благоустройства сквера Школьный. Было предложено два проекта. Один предполагал обустройство площадки для выгула животных. Именно он и победил в голосовании, набрав более 11 тыс. голосов.

Юлия Божок