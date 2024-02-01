Прокатиться с ветерком с Боровлянской горы с подъемником приглашают в Казанском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прокатиться на ватрушках с высокой горы, воспользоваться бесплатным подъемником предлагают гостям базы отдыха "Боровлянка" в Казанском районе. Там же проложена отличная лыжная трасса.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам директора базы Натальи Куроптевой, это место отдыха за 10 лет работы стало очень популярным не только у соотечественников, но и за рубежом. Чтобы прокатиться со знаменитой Боровлянской горы люди приезжают из Тюмени, Ишима, Сладковского, Голышмановского, Бердюжского районов, Омской, Курганской областей. А также из Казахстана и Германии, когда приезжают в гости к своим близким.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Все высоко ценят местные красоты и настоящий экоотдых. Здесь три гостевых дома, работаем круглый год. Для гостей есть все: лес, чистый свежий воздух, грибы, ягоды. Зимой действует Боровлянская гора с подъемникоми, с которой можно покататься на ватрушках. Она принадлежит спортшколе муниципалитета, с которой мы сотрудничаем", - пояснила руководитель корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Любители рыбной ловли могут порыбачить, у деревни протекает река Ишим, где водятся щуки и караси.

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин