Более 15,5 тысяч тонн семян гороха посеяли агропредприятия Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 25,5 тыс. тонн семян гороха посеяли агропредприятия Тюменской области. Это на пять тысяч тонн больше, чем в посевную прошлого года, сообщает департамент агропромышленного комплекса со ссылкой на региональный Россельхозцентр.

Наиболее популярны сорта Саламанка и Томас. Почти половина высеянных семян – сорта отечественной селекции.

Увеличился объем и посева рапса: всего сельхозтоваропроизводители использовали 128,9 тыс. т. Самым популярным стал российский сорт Регион 55.

Кроме привычных для региона сельскохозяйственных культур, аграрии использовали в посевную кампанию семена гречихи, люпина, нута, просо, вики посевной и чечевицы.

Специалисты филиала проверили 18 тыс. т картофеля. Все семена соответствуют государственному стандарту. Всего посажено 25 сортов, из них 8,3 тыс. т - сорт Гала.

Семена 18 гибридов кукурузы использовали в посевную кампанию хозяйства. 96 % объема – отечественная селекция.