Телефонные и интернет-мошенники похитили у тюменцев 21,5 млн рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

61 житель Тюменской области пострадал рук телефонных и интернет-мошенников за неделю. Общая сумма похищенных денежных средств составила 21,5 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Так, одной из пострадавших стала жительница Тюмени. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств он похитил у тюменки 2,2 млн рублей, которые ранее она получила в банке в качестве кредита. Следуя инструкциям мошенников, женщина перевела наличными через банкомат якобы на "безопасный счет" все средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования.