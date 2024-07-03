Акция к 80-летию освобождения Минска от фашистов прошла в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 150 человек собрались на патриотическую акцию "Бессмертный полк. Освобождение Минска" на площади у клуба детского творчества им. А. М. Кижеватова в Тюмени. Участниками стали представители власти, общественных организаций, воспитанники клуба и участники СВО, приехавшие в отпуск. Многие пришли с портретами героев своей семьи.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автор акции "Бессмертный полк" Геннадий Иванов приветствовал собравшихся и отметил важность помнить о героях своей семьи не только в День Победы, но в течение всего года.

"Отмечая годовщины локальных сражений, мы подталкиваем молодых людей глубже изучать историю своей семьи и выискивать информацию о том где, в каких сражениях участвовал прадедушка и другие родственники", - подчеркнул Геннадий Иванов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подобные локальные акции, добавил руководитель регионального отделения движения "Бессмертный полк России" в Тюменской области, начали проводить в Тюмени в 2023 году. Их посвятили победе в Сталинградской битве, сражению на Курской дуге, полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Впереди взятие Берлина, Кенисберга, Вены, освобождение Варшавы, Праги.

По словам Геннадия Иванова, акции дают знание и помогают сохранять память. Иногда организаторы проводят викторину. К примеру, задают школьникам вопрос о том, участвовал ли в Великой Отечественной войне Карл Маркс.

"Все смеются, говорят, что нет, а, оказывается, воевал. И не просто воевал, а освобождал Минск и получил медаль "За отвагу". Карл Маркс Гаврилович Ташланов родился в 1925 году в Бердюжском районе в семье председателя сельсовета, который и дал ему такое имя. Но мама называла его Шуркой. И лишь в 1949 году ветеран официально сменил имя на Александр. В 2018 году его не стало", - рассказал Геннадий Иванов.

Директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич отметил, что прошло 80 лет со дня освобождения Минска, но потомки помнят подвиг советских солдат, в том числе своих земляков.

"На войну было призвано более 11 тысяч тюменцев, многие участвовали в освобождении Минска. Помогала фронту и Тюмень тыловая, женщины, дети, старики день и ночь трудились на предприятиях, помогая фронту и приближая победу", - сказал директор департамента.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участникам акции рассказали историю освобождения Минска. 28 июня 1941 года германские войска сломили сопротивление советских войск и заняли город. Во время оккупации в Минске организовали гетто, от геноцида погибли свыше 400 тыс. человек, было разрушено до 80 % жилых домов, уничтожены почти все предприятия и учреждения науки и культуры.

Минская наступательная операция стала одним из ключевых этапов Белорусской стратегической операции 1944 года под кодовым наименованием "Багратион", целями которой были разгром немецкой группы армий "Центр" и освобождение Белоруссии от фашистских захватчиков.

Бои советских войск за освобождение Минска начались на рассвете 3 июля. К исходу дня город был полностью очищен от врага. В числе освободителей героически сражались сибиряки.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На акцию ко дню освобождения Минска приехала заместитель председателя союза интеграции братских народов, помощник почетного генерального консула Республики Беларусь в Тюмени Анна Шугля. Она поздравила тюменцев и своих земляков с Днем независимости Республики Беларусь и с 80-летием освобождения Миска и Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

"Эта дата досталась белорусскому народу ценой жизни каждого третьего жителя страны. Было сожжено более 9 тысяч деревень, 628 из них вместе с жителями. Это была огромная утрата для народа. Наше государство, как и в годы Великой Отечественной войны, стоит плечом к плечу с братским народом Беларуси в условиях военной спецоперации", - подчеркнула Анна Шугля и выразила надежду на скорое появление еще одного важного праздника, который будет вписан в историю, как победа в специальной военной операции.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кстати, ребята из клуба Кижеватовец на днях вернулись из Белоруссии. По словам представителя военно-поискового отряда "Кречет" Богдана Севрюгина, ребята ездили, чтобы подружиться с молодежью Минска и Бреста, рассказать о поисковом движении России в целом и деятельности "Кречета" в частности.

"Мы наладили контакты, побывали на экскурсиях, посетили музеи, показали наши презентации и рассказали о своей работе. Белорусские друзья приедут к нам с ответным визитом в 2025 году. Постараемся взять их с собой в поисковую экспедицию", - рассказал Богдан Севрюгин.

В рамках акции наградили бойцов СВО, которые находятся в отпуске по ранению, поздравили Геннадия Иванова с присвоением звания Почетный гражданин Тюмени. Вручили благодарности общественникам, принимающим активное участие в организации помощи бойцам спецоперации и патриотическом воспитании юных тюменцев.

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин