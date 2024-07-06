Тюменский врач назвал симптомы, при которых нужно срочно вызвать скорую

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Боли, сопровождающиеся одышкой, потоотделением или тошнотой являются поводом для срочного вызова скорой медицинской помощи. Такие симптомы могут указывать на инфаркт миокарда, рассказал тюменский врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Также позвонить в скорую обязательно нужно при таких симптомах как кашель с кровью, одышка, потеря чувствительности в конечностях, онемение или покалывание в теле, тошнота вместе с сильнейшей болью в животе, отек лица вместе с резкой аллергией потеря зрения или боль в шее.

Поводом обратиться к врачу могут стать тошнота, лихорадка или кровь в стуле, а также потеря сознания. По его словам, немедленный осмотр специалиста нужен также при судорогах, они могут указывать на признаки эпилепсии, инсульта, отравления или других серьезных состояний.

Важно также обращать внимание на артериальное давление. Его резкое повышение, сопровождающееся головной болью, нарушением зрения или тошнотой, может указывать на гипертонический криз. В свою очередь снижение давления со слабостью и потемнением в глазах – симптом гипертонии, пишет "Тюменская область сегодня".