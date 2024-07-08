  • 8 июля 20248.07.2024понедельник
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер северный

На стадионе в Омутинском установили 12 дополнительных фонарей и сетку для мячей

Общество, 16:42 08 июля 2024

из telegram-канала главы Омутинского района Олега Кузнецова | Фото: из telegram-канала главы Омутинского района Олега Кузнецова

12 дополнительных фонарей и сетку, улавливающую мячи, установили на стадионе "Юность" в с. Омутинском. Об этом сообщил глава района Олег Кузнецов.

"Двенадцать дополнительных светильников теперь будут освещать трибуны и беговую дорожку. Продумываем обустройство корта и поля для мини-футбола с искусственным покрытием. На большом поле установили за футбольными воротами сетку, улавливающую мяч. Пообщался с тренером и ребятами, поинтересовался у юных футболистов, удобнее ли с сеткой, услышал ответ почти хором: "Да вообще классно теперь у нас!" - поделился глава.

Он отметил, что стадион в райцентре открылся в 1985 г. и с тех пор это самое посещаемым местом жителями и гостями сельского поселения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Омутинский район , стадион

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:38 08.07.2024Областной "Сабантуй" пройдет в Тюмени 27 июля
18:15 08.07.2024В День семьи, любви и верности команда Visit Tyumen дарит экскурсии и косметику
18:10 08.07.2024Тюменцы обсудили развитие медицины и фармацевтики с коллегами из Китая
17:59 08.07.20249 июля - события дня