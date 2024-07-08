На стадионе в Омутинском установили 12 дополнительных фонарей и сетку для мячей

| Фото: из telegram-канала главы Омутинского района Олега Кузнецова | Фото: из telegram-канала главы Омутинского района Олега Кузнецова

12 дополнительных фонарей и сетку, улавливающую мячи, установили на стадионе "Юность" в с. Омутинском. Об этом сообщил глава района Олег Кузнецов.

"Двенадцать дополнительных светильников теперь будут освещать трибуны и беговую дорожку. Продумываем обустройство корта и поля для мини-футбола с искусственным покрытием. На большом поле установили за футбольными воротами сетку, улавливающую мяч. Пообщался с тренером и ребятами, поинтересовался у юных футболистов, удобнее ли с сеткой, услышал ответ почти хором: "Да вообще классно теперь у нас!" - поделился глава.

Он отметил, что стадион в райцентре открылся в 1985 г. и с тех пор это самое посещаемым местом жителями и гостями сельского поселения.