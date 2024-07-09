Тысячу порций оленины на гриле с брусничным соусом раздадут тюменцам

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Одну тысячу порций оленины на гриле с брусничным соусом приготовит московский шеф-повар Андрей Шмаков и команда ресторана "Посейдон" на набережной у мультицентра "Контора пароходства" 14 июля, начало - в 14 часов.

По информации организаторов, тюменцы и гости города смогут отведать блюдо совершенно бесплатно. "Это потрясающее блюдо, дополненное жареной картошкой с лисичками, можно будет попробовать всем желающим. В качестве напитка гостям предложат ягодный морс", - уточнили в ресторане.

Добавим, Андрей Шмаков, будучи шеф-поваром ресторана SAVVA в Москве, удостоен звезды Michelin в Гиде Michelin 2022. Данная награда - большая ценность, Москва стала первым городом СНГ, рестораны которого отмечены в Гиде.

По приглашению тюменского ресторатора Ларисы Невидайло Андрей Шмаков участвовал в обновлении ресторана "Посейдон", которому в этом году исполнилось 22 года. Регулярно устраиваются вечера с участием звездного гостя.

Анжела Лебедева