Глава Минэнерго РФ: ТЭК возьмет в свою команду защитников Родины

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Топливно энергетический комплекс возьмет в свою команду защитников Родины, сказал глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, который находится с визитом в Тюменской области 9 июля.

Как сообщил информационный центр правительства Тюменской области, он побывал на ярмарке вакансий для участников СВО и членов их семей в Тобольске.

"Топливно энергетический комплекс – основа нашей экономики, который сейчас активно развивается. Нам нужны люди. И мы с большим удовольствием возьмем в свою команду наших защитников. Уверен, что наши ветераны с честью продолжат служить Отечеству в компаниях ТЭК", – сказал министр.