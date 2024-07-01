В Ярковском районе на арендованных лесных участках испортили плодородный слой почвы

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Плодородный слой почвы испортили на арендованных участках лесов в Ярковском районе. Заготовители также хранили древесину вплотную к стене леса и не вывозили производственные отходы, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

"Арендаторам объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Специалисты департамента лесного комплекса принимают меры по взысканию причиненного лесам ущерба и по ликвидации свалки силами арендатора", - уточнили в региональном ведомстве.