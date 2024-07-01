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В Ярковском районе на арендованных лесных участках испортили плодородный слой почвы

Происшествия, 17:34 10 июля 2024

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Плодородный слой почвы испортили на арендованных участках лесов в Ярковском районе. Заготовители также хранили древесину вплотную к стене леса и не вывозили производственные отходы, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

"Арендаторам объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Специалисты департамента лесного комплекса принимают меры по взысканию причиненного лесам ущерба и по ликвидации свалки силами арендатора", - уточнили в региональном ведомстве.

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

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# лесной комплекс , нарушения

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