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Федеральную трассу Тюмень - Омск поднимут на два метра

Общество, 19:30 10 июля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Стоит задача — поднять уровень федеральной трассы Тюмень - Омск на два метра. Об этом заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на совещании с членами правительства России, которое провел президент страны Владимир Путин по видеосвяз.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации доложил о мерах поддержки жителей Тюменской области, пострадавших от паводка в 2024 году.

Он отметил, что в регионе совместно с правительством региона, Росавтодором и Минтрансом были проведены оперативные мероприятия по защите автодороги Тюмень - Омск в Абатском районе.

"Все меры были приняты, трасса оставалась проезжей, но необходимые действия нужно предпринять, чтобы в будущем исключить эту ситуацию. Стоит задача — поднять уровень дороги на два метра".

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