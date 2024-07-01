Федеральную трассу Тюмень - Омск поднимут на два метра

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Стоит задача — поднять уровень федеральной трассы Тюмень - Омск на два метра. Об этом заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на совещании с членами правительства России, которое провел президент страны Владимир Путин по видеосвяз.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации доложил о мерах поддержки жителей Тюменской области, пострадавших от паводка в 2024 году.

Он отметил, что в регионе совместно с правительством региона, Росавтодором и Минтрансом были проведены оперативные мероприятия по защите автодороги Тюмень - Омск в Абатском районе.

"Все меры были приняты, трасса оставалась проезжей, но необходимые действия нужно предпринять, чтобы в будущем исключить эту ситуацию. Стоит задача — поднять уровень дороги на два метра".