1 тыс. 400 юргинцев получили медпомощь благодаря проекту "Здоровое село" в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

1 тыс. 400 юргинцев получили квалифицированную медпомощь благодаря проекту "Здоровое село" в Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

15 врачей из разных медицинских учреждений Тюменской области работали на территориях сельских поселений Юргинского района с 1 по 6 июля.

893 пациентам скорректировали лечение, 242 — направлены на дообследование. Впервые выявлено заболеваний — 151, из них злокачественные новообразования, болезни эндокринной системы, болезни системы кровообращения", отметил глава муниципалитета Виктор Васильев.

В 2023 году проект "Здоровое село" был реализован в Ишимском, Абатском, Армизонском, Бердюжском, Викуловском, Сладковском, Сорокинском районах. В этом году второй точкой, куда приедут специалисты, станет Нижнетавдинский район.