В Тюмени объявили кастинг на роли в "Бабушкиных сказках"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кастинг в проект "Бабушкины сказки" объявила победитель Всероссийского грантового конкурса "Скиньте мяч -2024" Любовь Климентьева. В отборе могут участвовать женщины старше 55 лет.

"Задание на кастинг: рассказать неизвестную сказку, которую никто не знает, либо придумать, либо найти что-то малоизвестное. В спектакле 6+ "Бабушкины сказки" актрисы 55+ передадут увлекательные истории, мудрые и нравственные уроки, помогут детям развивать воображение и креативное мышление", - написала автор проекта на своей странице во ВКонтакте.

Режиссеры постановки - Светлана Ханжина, Андрей Голубенко.

Кастинг пройдет в МТЦ "Космос" 29 июля с 14 до 16 часов. Регистрация участников обязательна.

Добавим, серебряный волонтер Любовь Климентьева создала творческую студию старшего поколения "Мари Vanna" в 2022 г. С тех пор актеры-любители представили публике не один спектакль, в том числе "Три сестры" по Антону Чехову.