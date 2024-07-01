Подготовку к отопительному сезону 2024–2025 в УФО обсудили в Тюмени

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения и региональных штабов УФО провел заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак в Тюмени 12 июля. Встреча была посвящена подготовке объектов электроэнергетики и ЖКХ к работе в отопительном сезоне 2024–2025 годов.

Советом Федерации одобрены изменения в законодательство, вступающие в силу с 1 сентября 2024 года, которые предусматривают создание на территории каждого субъекта РФ единого центра компетенции — системообразующей организации, ответственной за качество и надежность электроснабжения потребителей.

В ходе заседания определена необходимость превентивного развития инженерной инфраструктуры, а также выявлены "узкие" места энергосистем регионов, требующие дополнительной проработки. Субъектам электроэнергетики даны соответствующие поручения, сообщает инфоцентр правительства региона.

В заседании участвовали заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов, представители Минстроя России, департамента ЖКХ Тюменской области, а также крупных генерирующих и электросетевых компаний.