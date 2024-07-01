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Экологический квиз и розыгрыш призов ждут ишимцев на акции по озеленению города

Общество, 16:01 14 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Создать чистоту и экологическую среду" пройдет в сквере Молодежном в Ишиме 20 июля. Горожан ждут площадки с активностями, экологический квиз и розыгрыш призов. Участие бесплатно.

Как сообщает КП-Тюмень, команда мультицентра "Моя территория" совместно с семьями-участниками организуют квест-игру, состоящую из трех площадок: интерактивный квиз по переработке; мастер-класс по изготовлению скворечников для птиц. Также участники смогут переработать использованный пластик в брендированную продукцию.

В финале мероприятия родители вместе с детьми высадят рябину, а также ведущий вместе с организаторами разыграют подарки от партнеров проекта с помощью "Колеса фортуны".

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