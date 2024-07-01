Студентам-иностранцам тюменского ГМУ помогут в адаптации через интеллектуальные мероприятия
Иностранным студентам тюменского медуниверситета помогут в адаптации с помощью интеллектуальной программы "Эрудит", которую разработала студентка 2 курса Татьяна Парахина. Девушка получила более 900 тыс. рублей грантовой поддержки на реализацию проекта, сообщает пресс-служба департамента общественных связей Тюменской области.
"В ходе нашего проекта и подготовительных тренингов будут задействованы все курсы и институты вуза. В реализации проекта примут участие такие объединения Тюменского ГМУ, как Международный и Интеллектуальный клубы и MEDMEDIA", - сказала Татьяна.
Программа направлена на повышение интереса иностранных студентов к изучению русского языка как иностранного и развития софт-скилс. Команда Татьяны Парахиной планирует вовлечь иностранных студентов Тюменского ГМУ в серию интернациональных интеллектуальных мероприятий в коллаборации с русскоговорящими студентами.