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Тюменцы смогут посмотреть открытие "Лета в Тобольском кремле" в онлайн-формате

Общество, 14:23 15 июля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Концерт "Ключ к Сибири", который открыл XV фестиваль Тюменской области "Лето в Тобольском кремле", жители региона смогут посмотреть в онлайн-формате на стриминговой платформе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Желающие смогут услышать произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, Щедрина, Бородина, Рахманинова, Алябьева.

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# Лето в Тобольском кремле

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