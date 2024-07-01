Тюменцы смогут посмотреть открытие "Лета в Тобольском кремле" в онлайн-формате
Общество, 14:23 15 июля 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Концерт "Ключ к Сибири", который открыл XV фестиваль Тюменской области "Лето в Тобольском кремле", жители региона смогут посмотреть в онлайн-формате на стриминговой платформе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Желающие смогут услышать произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, Щедрина, Бородина, Рахманинова, Алябьева.