Будущие нефтепроводчики посетили производственные площадки АО "Транснефть – Сибирь"

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" провело технические экскурсии на производственные объекты для студентов 2-3 курсов Тюменского индустриального университета, проходящих обучение по направлению предприятия. Цель – эффективное закрепление теоретических знаний, их применение на практике, развитие трудовой дисциплины молодежи, знакомство с режимами работы объектов предприятия, механо-технологическим оборудованием, с производственной и корпоративной культурой будущего работодателя.

В мероприятиях приняли участие более 50 студентов. Они посетили Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ), линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Торгили", Специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ) и территориальный диспетчерский пункт "Тюмень".

На Тюменском РМЗ будущие специалисты познакомились с основными направлениями деятельности и востребованными профессиями на заводе, осмотрели литейное производство, механический цех, стенды для испытаний ремонтируемого оборудования, станки с числовым программным управлением. Студенты смогли задать интересующие вопросы специалистам.

На ЛПДС "Торгили" экскурсантам рассказали, как обеспечивается надежная эксплуатация объектов линейной части МН (персонал станции обслуживает участки трех магистральных нефтепроводов общей протяженностью 171 км) и резервуарного парка на территории станции. В химико-аналитической лаборатории они узнали о различных видах исследований нефти, какими знаниями и навыками должен обладать лаборант, чтобы грамотно и качественно провести химанализ. Кроме того, участники экскурсии посетили операторную станции, помещение общего укрытия НПС-1, котельную и увидели, как функционирует пожарная часть ЛПДС.

"Подобные встречи проводятся регулярно и являются одной из важных составляющих работы с будущими работниками АО "Транснефть – Сибирь". Все участвующие в экскурсиях студенты обучаются по направлению от предприятия, поэтому очень важно уже сейчас последовательно знакомить их с деятельностью будущего работодателя. Впоследствии молодой специалист легче и быстрее адаптируется на производстве", – отметил начальник ЛПДС "Торгили" Андрей Щинников.

На СУПЛАВ гостям показали производственную базу управления, а также аварийный поезд и другую специальную технику, применяемую при ремонтных работах на линейной части трубопроводов, а также рассказали экскурсантам о востребованных профессиях в управлении.

Кроме того, студентов познакомили с территориальным диспетчерским пунктом "Тюмень", где в режиме реального времени ведется управление потоками нефти при ее транспортировке и показали, как устроено рабочее место управляющего диспетчера, какие задачи выполняет персонал диспетчерского управления АО "Транснефть – Сибирь". Будущие молодые специалисты на специальном обучающем тренажере попробовали произвести отработку действий по приведению технологического участка магистрального нефтепровода в безопасное состояние при возникновении нештатной ситуации.

Елена Григорьева