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Два десятка объектов с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов построили в УФО

Общество, 20:15 15 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21 объект построили в Тюменской, Свердловской, Курганской областях и ХМАО — Югре благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам. Всего запланировано 65 таких объектов в Уральском федеральном округе, сообщает Фонд развития территорий.

Так, среди реализованных объектов в Тюмени — школа на 1 тыс. 200 учебных мест в районе ул. Арктическая — Ямбургский проезд — Андрея Бушуева.

"Инфраструктурные бюджетные кредиты — эффективный инструмент для реализации проектов в самых разных сферах. Прежде всего, они помогают строить и реконструировать объекты социальной сферы, что положительным образом сказывается на качестве жизни людей", — отмечает полпред в УрФО Владимир Якушев.

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