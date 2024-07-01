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Права на участок в 239 га для строительства дамбы на берегу Туры передали Тюменской области

Экономика, 16:30 16 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Права на участок в 239 га для строительства дамбы на берегу Туры передали Тюменской области. Об этом решении, принятом на заседании профильной комиссии, сообщает ДОМ. РФ.

"Переданы полномочия также по управлению строительством на этом участке других сооружений, предназначенных для предупреждения подтопления территорий, что позволит в перспективе осуществить здесь строительство жилья, обеспеченного необходимой инфраструктурой", - уточняется в сообщении.

По словам управляющего директора ДОМ.РФ Анатолия Азизова, вовлечение в оборот неиспользуемого федерального имущества с последующей передачей инвесторам через торги позволяет госкомпании активно участвовать в развитии строительной отрасли и жилищной сферы, выполнять задачи по росту темпов ввода жилья в стране. Специалисты осуществляют полный комплекс мер по градостроительной подготовке лотов, включая их юридическое сопровождение и взаимодействие с органами власти и застройщиками, что позволяет сократить сроки запуска проектов и сэкономить средства на старте.

Отметим, что в целом ДОМ.РФ передаст инвесторам 186 га земель под строительство в 26 регионах России. На них планируется строительство около 836 тыс. кв. м жилья и иных объектов.

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# дамба , река Тура , строительство

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