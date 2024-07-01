Тюменцы с диагнозом аутизм принимают участие в проекте "Морфология улиц"

| Фото: из сообщества "Мастерские "Мир на Сургутской" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Мастерские "Мир на Сургутской" во ВКонтакте

Жители Тюмени с диагнозом аутизм стали участниками паблик-арт фестиваля "Морфология улиц". Их работы украсят пространство бара на ул. Володарского неподалеку от пешеходной улицы Дзержинского.

"На нас вышли организаторы "Морфологии улиц". В город прилетели художники из Санкт-Петербурга. Один из них — Стас Багс — проводит в мастерских "Мир на Сургутской" лаборатории. В Санкт-Петербурге он работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 15 июля художник и тюменцы с аутизмом встретились в мастерских. Он предложил им нарисовать кошек. Задумка такова: в Тюмени есть сквер Сибирских кошек, появление которого связано с историей отправки питомцев из Тюмени в Ленинград во время Великой Отечественной войны, прослеживается связь двух городов", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель мастерских "Мир на Сургутской" Наталья Гордеюк.

Особенные участники лаборатории создали эскизы на бумаге. Затем их отсканировали и через проектор "перенесли" на фанеру. Контуры кошек вырезали, их остается раскрасить. Художник Стас Багс украсит готовыми работами и своим творчеством большую дверь в баре "Гаражи".

Отметим, новый сезон паблик-арт фестиваля "Морфологии улиц" открылся в Тюмени 13 июля. Директор мультицентра "Контора пароходства", руководитель проекта Юлия Саначина отметила, что два года организаторы выбирают формат лабораторий по созданию искусства.

"Я немного переживала по поводу того, как совместить профессиональных художников с горожанами, чтобы это хорошо выглядело. И вот уже два года мы доказываем, что это может быть прекрасным. Опыт мозаики на улице Челюскинцев или панно, которое тюменцы вязали вместе с художницей из Екатеринбурга Ульяной Розиной, говорит о том, что это можно делать. И даже мурал — фасадная роспись — возможна с объединением жителей. Как всегда мы подготовили программу, на лаборатории можно записываться в сообществе во ВКонтакте", — рассказала Юлия Саначина.

Темой "Морфологии улиц" 2024 года стала коадаптация. Ее выбрал новый куратор фестиваля, питерский художник Максим Има, оставивший на стене на ул. Северной в Тюмени мурал "Танец" в 2023 году.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова