Муралы, работы с вышивкой и мозаикой создадут участники "Морфологии улиц"

| Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства» | Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

Муралы, работы с вышивкой, апсайклинг-артом и мозаикой создадут художники-участники паблик-арт фестиваля "Морфология улиц" летом 2024 года.

Весной 2024 года организаторы "Морфологии улиц" провели опен-колл, чтобы определить участников нового сезона. Как рассказал SMM-менеджер проекта паблик-арта "Морфология улиц" Хайдар Фаруков, за месяц получили 191 заявку от художников из 33 городов России, Казахстана, Беларуси и Грузии. Из них выбрали десять авторов, работы которых украсят улицы летом. Это Nadya.O, Стас Багс, Андрей Люблинский, Базелевс и другие. Большинство художников приедут из Санкт-Петербурга и Москвы. В "Морфологии улиц" примут участие и два автора из Тюмени — Rose Aspho, Ева Голянская. Отметим, Ева Голянская является самой юной участницей за всю историю фестиваля. Ей 13 лет.

Также прошел второй опен-колл на тему "Из пункта А..." от генерального партнера "Альфа-банка". Его победителем стал Humor из Москвы.

Организаторы "Морфологии улиц" продолжат проводить лаборатории, участие в которых смогут принять все желающие. Им понравилась практика прошлых лет. В 2024 году вместе с художниками откроют несколько мастерских.

Закрытие проекта пройдет 10 августа с традиционным концертом под открытым небом (0+). Выступит хип-хоп группа "Лауд". Вход свободный.

Отметим, темой "Морфологии улиц" 2024 года стала "коадаптация". Ее выбрал новый куратор фестиваля, питерский художник Максим Има, оставивший на стене на ул. Северной в Тюмени мурал "Танец" в 2023 году.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова