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Аварийный дом по ул. Большая Заречная в Тюмени расселят раньше срока

Общество, 17:47 17 июля 2024

Прокуратуры Тюменской области | Фото: Прокуратуры Тюменской области

Аварийный дом по ул. Большая Заречная, 32 в Тюмени расселят раньше срока. Проверку по обращению жительницы данного дома о нарушении жилищных прав провела прокуратура Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Заявительница проживает в многоквартирном доме, воспитывает под опекой ребенка-инвалида. В январе 2019 года распоряжением администрации Тюмени дом признали аварийным в связи с недопустимым, характеризующимся снижением несущей способности конструкций, состоянием многоквартирного дома. Срок отселения установили до 1 января 2030 года.

Учитывая аварийное состояние практически всех конструктивных элементов дома, установленный срок расселения является чрезвычайно длительным. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением, чтобы признать распоряжение администрации незаконным. Также он потребовал установить разумный срок переселения. Суд удовлетворил иск.

После вступления в силу судебного решения прокуратура проконтролирует его исполнение.

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