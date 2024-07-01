Тюменская компания строит 2,2 км водопровода в Краснодоне

| Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко

2,2 км составляет протяженность нового водопровода, который строит компания из Тюменской области в Краснодоне. Это обеспечит жителей города стабильным и качественным водоснабжением, рассказал глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко.

"Ремонт водовода, который ведет подрядная организация шефа-региона ООО "ТюменьБурСтрой", включает прокладку новой линии трубопровода диаметром 315 миллиметров по улице Чкалова до шахты 1 Бис. Подрядчик рассказал, что работы ведутся строго согласно проекту и с соблюдением графика", – уточнил он.

| Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко

Сергей Козенко отметил, что трубы прокладываются методом горизонтально направленного бурения. Это минимизирует воздействие на окружающую среду и не доставляет неудобств горожанам.