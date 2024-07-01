Путешественница Татьяна Зиганшина расскажет тюменцам о мотоэкспедициях на Сахалин

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень станет одной из остановок мотопробега Москва — Владивосток. Руководитель проекта Татьяна Зиганшина расскажет о своем опыте путешествий на базе "Улетной точки" (ул. Герцена, 63/1) в Тюмени 24 июля в 12 часов.

Лекция посвящена природному, культурному многообразию регионов России, которые посетила Татьяна. Речь пойдет о мотоэкспедициях на Сахалин, в Магадан по дороге жизни Колыма, по дорогам на вечной мерзлоте в город Якутск, Мирный, о зимней экспедиции вокруг Байкала на мотобуксировщиках.

Мотопробег проводит общественная организация "Землячество Приморского края объединяет".

Вход свободный. Возрастное ограничение 6+