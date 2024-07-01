Портрет генерала Федюнинского украсил школу № 69 в Тюмени

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия"

Портрет Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Федюнинского, появился на стене тюменской школы № 69 на Червишевском тракте. Он стал одним из первых в области, установленным в рамках совместного проекта "Единой России" и Минпросвещения "Лица Героев", сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии.

Проект "Лица Героев", по словам секретаря Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", координатора партпроекта "Новая школа" в Тюменской области Андрея Артюхова, направлен на то, чтобы учащиеся лучше знали историю своей страны и своего региона.

"Баннеры с изображением героев Великой Отечественной войны, героев труда, героев СВО будут размещены на стенах многих учебных заведений, - сообщил он. - Так, в школе № 43 в Тюмени появится изображение Героя Социалистического Труда Виктора Муравленко. В школе села Чикча Тюменского района будет изображение полного кавалера трех орденов Славы Хабибуллы Якина".

Планируется, что к 1 сентября баннеры с изображениями героев появятся на десятках школ в Тюменской области. В дальнейшем к проекту присоединятся все образовательные учреждения региона.

Советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза, Герой Монгольской Народной Республики Иван Иванович Федюнинский родился 17 июля 1900 года в деревне Гилёва Успенской волости Тюменского уезда Тобольской губернии (в настоящее время Тугулымский район Свердловской области), в семье крестьянина.

В декабре 1919 года добровольцем вступил в Красную армию. Во время гражданской войны воевал красноармейцем на Западном фронте. Был дважды ранен.

После выздоровления переведён ближе к родным местам и в марте 1921 года зачислен переписчиком в мобилизационный отдел Тюменского военкомата.

В 1939 году служил на границе с Монголией в должности помощника командира полка по хозяйственной части. В начале необъявленной войны на Халхин-Голе с японскими войсками по предложению Г. К. Жукова был назначен командиром 24-го моторизованного полка.

В период Великой Отечественной войны войска под командованием И. И. Федюнинского участвовали в боях на Западном, Ленинградском, Волховском, Брянском и 2-м Белорусском фронтах, в обороне Ленинграда и прорыве блокады, в Тихвинских оборонительной и наступательной операциях, 1-й Ржевско-Сычёвской наступательной операции, Курской битве, Брянской, Гомельско-Речицкой, Красносельско-Ропшинской, Нарвской, Таллинской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях.

24 июня 1945 года генерал-полковник Иван Федюнинский участвовал в Параде Победы в Москве на Красной площади.