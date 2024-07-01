В Тюменской области воссоздадут древний водный маршрут

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Древний водный маршрут от Тюмени до Тобольска воссоздадут в Тюменской области в перспективе трех лет. Уже готова его третья часть. 10 августа в честь 80-летия региона состоится путешествие на дощанике – судне, которое является символом региональной столицы.

"Сегодня мы презентуем маршрут, который отработали – это воссоздание переправы из Криводаново в Созоново, благодаря которому второе село развивалось. Маршрут пролегает от Тюмени через Криводаново, переправой уйдем до Сазоново. В честь 80-летия Тюменской области мы презентуем первую треть этого маршрута. 10 августа в 10 часов от "Конторы пароходства" отправляется воссозданный дощаник. А всего четыре вида транспорта, в том числе и всадники. Будет полностью воссоздана вся глубокая история двух тысяч лет. Финиш в селе Покровском, где пройдет большой конно-спортивный праздник и концерт", - рассказал председатель совета директоров "Сибинтел-холдинга" Владимир Шевчик на презентации бренда территории Ярковского района.

На следующий год маршрут увеличат еще на 80 км, а за три года – древний путь до Тобольска полностью сформируют. Документы на его регистрацию поданы в Ростуризм на аккредитацию.

Отметим, что в Ярковском районе будет создана инфраструктура придорожного сервиса, включая гостиницу, музей-театр, покровский острог.

Оксана Корнеенкова