Лучших водителей автобусов определили в Тюмени

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Лучших водителей автобусов определили на XXV областном конкурсе в Тюмени 19 июня. В числе 18 участников опытные и начинающие шоферы Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска и Вагая, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Девять водителей состязались в управлении автобусами большого класса вместимости и еще столько же – среднего класса. Всего в регионе действуют более 700 маршрутов, которые обслуживают несколько тысяч водителей.

"Сегодня, находясь в большом сообществе, мы с вами поднимаем серьёзные вопросы развития сферы. Это и улучшение условий труда, и обновление подвижного состава. Уверен, что, то большое обсуждение, которое идет, приведёт к дальнейшему развитию сферы. И будет возможность применять все свои лучшие навыки каждому, кто в этой сфере работает", - подчеркнул на открытии конкурса начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Конкурсанты проверили свои знания в ходе теоретического этапа. Они дали ответы на 20 вопросов на знание правил дорожного движения. 49 секунд потребовалось рекордсменам. При этом 10 из 18 не допустили ни одной ошибки. В большом классе лидером стал Артём Шустов из тюменского ПАТП №1, в среднем классе гонку возглавил Иван Гаврилов — работник "Вагайпассажиравтотранс".

На полигоне водители больших автобусов выполнили девять практических упражнений. По их признанию самым сложным была стоянка. На автобусах большого класса самое быстрое время показал Дмитрий Наздеркин из Тюменского ПАТП №1. Он прошёл трассу за шесть минут. Но несколько допущенных ошибок не позволили ему возглавить таблицу. В итоге он стал третьим, уступив первое место своему коллеге - Артёму Шустову. Серебро у Максима Гонтарева из Тобольского ПАТП.

"Настрой был боевой. Очень хотелось занять первое место. Первая галочка — есть. Теперь хотелось бы выйти на Россию. А там, если хорошо пойдёт, - на международные", - рассказал о планах Артём Шустов.

Напряженная конкуренция была и среди шоферов "пазиков" - так называют судьи небольшие автобусы. Самое быстрое время прохождения испытания показал 25-летний Иван Гаврилов. Ему потребовалось для этого 5,22 минут. На втором месте - Александр Кисляков ТПАТП №1, на третьем - Анатолий Гимгин Тобольское ПАТП.

В командном зачёте золото у АО "ТПАТП №1", серебро - ОАО "Вагайпассажиравтотранс", бронза – у АО "Тобольское ПАТП".

Организаторы конкурса - Главное управление строительства Тюменской области и региональное Управление автомобильных дорог поблагодарили коллектив УПК "Автомобилист" за помощь в проведении мероприятия.