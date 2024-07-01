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Лучших водителей автобусов определили в Тюмени

Общество, 20:46 19 июля 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Лучших водителей автобусов определили на XXV областном конкурсе в Тюмени 19 июня. В числе 18 участников опытные и начинающие шоферы Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска и Вагая, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Девять водителей состязались в управлении автобусами большого класса вместимости и еще столько же – среднего класса. Всего в регионе действуют более 700 маршрутов, которые обслуживают несколько тысяч водителей.

"Сегодня, находясь в большом сообществе, мы с вами поднимаем серьёзные вопросы развития сферы. Это и улучшение условий труда, и обновление подвижного состава. Уверен, что, то большое обсуждение, которое идет, приведёт к дальнейшему развитию сферы. И будет возможность применять все свои лучшие навыки каждому, кто в этой сфере работает", - подчеркнул на открытии конкурса начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Конкурсанты проверили свои знания в ходе теоретического этапа. Они дали ответы на 20 вопросов на знание правил дорожного движения. 49 секунд потребовалось рекордсменам. При этом 10 из 18 не допустили ни одной ошибки. В большом классе лидером стал Артём Шустов из тюменского ПАТП №1, в среднем классе гонку возглавил Иван Гаврилов — работник "Вагайпассажиравтотранс".

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На полигоне водители больших автобусов выполнили девять практических упражнений. По их признанию самым сложным была стоянка. На автобусах большого класса самое быстрое время показал Дмитрий Наздеркин из Тюменского ПАТП №1. Он прошёл трассу за шесть минут. Но несколько допущенных ошибок не позволили ему возглавить таблицу. В итоге он стал третьим, уступив первое место своему коллеге - Артёму Шустову. Серебро у Максима Гонтарева из Тобольского ПАТП.

"Настрой был боевой. Очень хотелось занять первое место. Первая галочка — есть. Теперь хотелось бы выйти на Россию. А там, если хорошо пойдёт, - на международные", - рассказал о планах Артём Шустов.

Напряженная конкуренция была и среди шоферов "пазиков" - так называют судьи небольшие автобусы. Самое быстрое время прохождения испытания показал 25-летний Иван Гаврилов. Ему потребовалось для этого 5,22 минут. На втором месте - Александр Кисляков ТПАТП №1, на третьем - Анатолий Гимгин Тобольское ПАТП.

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В командном зачёте золото у АО "ТПАТП №1", серебро - ОАО "Вагайпассажиравтотранс", бронза – у АО "Тобольское ПАТП".

Организаторы конкурса - Главное управление строительства Тюменской области и региональное Управление автомобильных дорог поблагодарили коллектив УПК "Автомобилист" за помощь в проведении мероприятия.

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# автобусы , водители , Главное управление строительства Тюменской области

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