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Тюменских предпринимателей приглашают на Кыргызско-Российский экономический форум

Экономика, 09:54 24 июля 2024

t.me/tppto

VI Кыргызско-Российский экономический форум пройдет в киргизском с. Бостери 12-14 сентября. Тюменских предпринимателей и предприятия приглашают к участию.

По информации ТПП Тюменской области, в рамках форума будут организованы пленарное заседание с участием министра экономики и коммерции Кыргызстана, президентов Торгово-промышленных палат Киргизии и России, панельные сессии на следующие темы: развитие финансового сектора и трансформация фондового рынка, совместный кыргызско-российский технопарк, совместные перспективы развития зеленой энергетики и др.

Также для участников форума будет организована культурная программа, встречи в формате b2b.

Поездка будет интересна в первую очередь предпринимателям из отраслей: агропромышленный комплекс, зеленая энергетика, горнорудная промышленность, туризм.

Заявки принимают до 6 сентября. По вопросам участия обращаться: +7 (952) 684-93-17, ведущий специалист Центра ВЭД ТПП Тюменской области Екатерина Сауэр.

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# Киргизия , ТПП Тюменской области , форум

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