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На месте столкновения автомобиля и большегруза под Тобольском ограничено движение

Происшествия, 15:43 23 июля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека получили травмы в ДТП на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск под Тобольском 23 июля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Из-за аварии на участке трассы ограничено движение транспорта. Объезд — через пос. Прииртышский.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительным данным, водитель большегруза Freightliner не учёл скорость движения и безопасную дистанцию при торможении и выехал на встречную полосу.

Произошло столкновение с автомобилем Nissan Qashqai. Травмы получили водитель и пассажирка автомобиля, они были доставлены в больницу.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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