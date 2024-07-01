На месте столкновения автомобиля и большегруза под Тобольском ограничено движение

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека получили травмы в ДТП на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск под Тобольском 23 июля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Из-за аварии на участке трассы ограничено движение транспорта. Объезд — через пос. Прииртышский.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительным данным, водитель большегруза Freightliner не учёл скорость движения и безопасную дистанцию при торможении и выехал на встречную полосу.

Произошло столкновение с автомобилем Nissan Qashqai. Травмы получили водитель и пассажирка автомобиля, они были доставлены в больницу.