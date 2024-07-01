В Тюмени реализуют проект по адаптивному фитнесу для людей с ОВЗ

| Фото: vk.com/soki_shans | Фото: vk.com/soki_shans

Проект "Адаптивный фитнес и доступный спорт" реализует Тюменская областная организация инвалидов, спортивно-оздоровительный клуб инвалидов "Шанс" на средства гранта губернатора Тюменской области при поддержке фитнес-центра Fitberri.

На первой тренировке были более 30 человек. Они выполнили силовые упражнения в тренажерном зале и поплавали в бассейне.

"Еще недавно мы могли только мечтать о таком фитнес-центре в нашем городе, полностью адаптированном для инвалидов. Сегодня мы здесь, и у нас есть прекрасная возможность заниматься, улучшать свое физическое, психоэмоциональное состояние, быть в коллективе. Очень нужный центр и очень важный и нужный проект. Все возможно, все в наших руках. Тренируйтесь, работайте над собой и будьте здоровы", - сказал председатель Тюменской областной организации ВОИ Евгений Кравченко.

Комплексные тренировки по фитнесу, занятия в тренажерном зале и оздоровительные процедуры в бассейне будут проходить для группы участников проекта каждую неделю под руководством тренера-инструтора Тимофея Семочкина, медицинского работника и персонала фитнес-центра. Каждый участник проекта получил в подарок клубную карту клиента и сможет получать услуги центра до конца 2024 года, сообщает спортклуб инвалидов "Шанс".