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В Тюменской области отремонтировали 53 дороги по нацпроекту

Экономика, 18:21 24 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ремонт выполнили на 53 дорогах Тюменской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Всего в 2024 г. отремонтируют 170 объектов дорожной инфраструктуры, сообщает Главное управление строительства.

Большой объём ремонта дорог сделали в Тюменском районе. Из 113 плановых участков отремонтировали 44, ещё на 33 работает техника. Привели в нормативное состояние улицы в Кулаково, Луговом, Друганова, Богандинском и других населённых пунктах.

В Тюмени подрядчики выполнили план текущего года - восстановили покрытие на улицах: Профсоюзная, Л. Толстого, Барнаульская.

На региональных трассах готовы шесть объектов, на 39 - работы продолжаются. Отремонтировали 5-километровые участки на автодороге Армизонское-Капралиха-Емуртла-Упорово, Тюмень - Нижняя Тавда и другие. В ремонте находятся четыре моста и путепровода.

Общий объём ремонтной кампании по нацпроекту — 254,3 км. Все работы планируют выполнить к середине октября.

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# ГУС Тюменской области , национальный проект Безопасные качественные дороги , ремонт дорог

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