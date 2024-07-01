В Тюменской области отремонтировали 53 дороги по нацпроекту

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ремонт выполнили на 53 дорогах Тюменской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Всего в 2024 г. отремонтируют 170 объектов дорожной инфраструктуры, сообщает Главное управление строительства.

Большой объём ремонта дорог сделали в Тюменском районе. Из 113 плановых участков отремонтировали 44, ещё на 33 работает техника. Привели в нормативное состояние улицы в Кулаково, Луговом, Друганова, Богандинском и других населённых пунктах.

В Тюмени подрядчики выполнили план текущего года - восстановили покрытие на улицах: Профсоюзная, Л. Толстого, Барнаульская.

На региональных трассах готовы шесть объектов, на 39 - работы продолжаются. Отремонтировали 5-километровые участки на автодороге Армизонское-Капралиха-Емуртла-Упорово, Тюмень - Нижняя Тавда и другие. В ремонте находятся четыре моста и путепровода.

Общий объём ремонтной кампании по нацпроекту — 254,3 км. Все работы планируют выполнить к середине октября.