В Тюменской области отремонтировали 53 дороги по нацпроекту
Ремонт выполнили на 53 дорогах Тюменской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Всего в 2024 г. отремонтируют 170 объектов дорожной инфраструктуры, сообщает Главное управление строительства.
Большой объём ремонта дорог сделали в Тюменском районе. Из 113 плановых участков отремонтировали 44, ещё на 33 работает техника. Привели в нормативное состояние улицы в Кулаково, Луговом, Друганова, Богандинском и других населённых пунктах.
В Тюмени подрядчики выполнили план текущего года - восстановили покрытие на улицах: Профсоюзная, Л. Толстого, Барнаульская.
На региональных трассах готовы шесть объектов, на 39 - работы продолжаются. Отремонтировали 5-километровые участки на автодороге Армизонское-Капралиха-Емуртла-Упорово, Тюмень - Нижняя Тавда и другие. В ремонте находятся четыре моста и путепровода.
Общий объём ремонтной кампании по нацпроекту — 254,3 км. Все работы планируют выполнить к середине октября.