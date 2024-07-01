Президент России открыл отремонтированный тюменцами роддом в Краснодоне

| Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

В режиме видеосвязи Владимир Путин принял участие в открытии родильного дома в Краснодоне, капитально отремонтированного специалистами из Тюменской области. За два года строители провели большой объем работы: укрепили фундамент и стены.

"Огромная благодарность тюменским строителям, которые трудились здесь на протяжении двух лет. Поздравляю жителей Краснодона! Коллективу роддома – удачи и комфортной работы", - написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сейчас в роддоме установлено новое современное оборудование. Можно принимать сложные роды и делать операции, которые раньше были недоступны.