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Президент России открыл отремонтированный тюменцами роддом в Краснодоне

Общество, 19:19 24 июля 2024

ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

В режиме видеосвязи Владимир Путин принял участие в открытии родильного дома в Краснодоне, капитально отремонтированного специалистами из Тюменской области. За два года строители провели большой объем работы: укрепили фундамент и стены.

"Огромная благодарность тюменским строителям, которые трудились здесь на протяжении двух лет. Поздравляю жителей Краснодона! Коллективу роддома – удачи и комфортной работы", - написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сейчас в роддоме установлено новое современное оборудование. Можно принимать сложные роды и делать операции, которые раньше были недоступны.

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# Александр Моор , Краснодон , ремонт , роддом , строители

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