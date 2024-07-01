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Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе научной фантастики "Россия 2050"

Общество, 19:12 27 июля 2024

https://asi.ru | Фото: https://asi.ru

Всероссийский конкурс научной фантастики "Россия 2050" запускает Агентство стратегических инициатив. Конкурс направлен на стимулирование интереса общества к теме будущего России и к возможным сценариям развития страны через 25 лет. Подать заявку можно с 1 августа до 15 ноября 2024 года. Победителей назовут 1 августа 2025 года, сообщает пресс-служба Агентства.

Прием заявок пройдет по четырем номинациям: научно-фантастический рассказ, научно-фантастический рассказ для детей, графический рассказ (комикс) и сценарий пилота научно-фантастического сериала. В конкурсе могут принять участие россияне старше 18 лет.

Лауреаты в каждой из номинаций получат денежные призы в размере 500 тыс., 300 тыс. и 200 тыс. рублей. Рассказы победителей также опубликуют в сборнике и предоставят возможность разработать лучшие сценарии пилотов сериалов ведущими отечественными интернет-платформами.

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