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На Урал идут экстремальные дожди

Общество, 13:01 25 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экстремальные осадки прогнозируют синоптики на Урале. В Тюменской области сильные дожди начнутся уже ночью 25 июля и плодолжатся до конца недели.

Как сообщает центр ФОБОС, в эпицентре непогоды окажется Южный Урал. В четверг здесь стартует период аномальных ливней, который продлится до выходных включительно. И если сегодняшний день принесет в регион всего 20–25 мм осадков, то последующие двое суток увеличат эту цифру до 150–170 мм. Таким образом к концу субботы на Южный Урал обрушатся две месячных нормы дождя.

"Прямо сейчас ливни начинаются в Оренбурге и Магнитогорске, но больше всего от стихии рискует пострадать Челябинск – в пятницу город может попросту смыть! Здесь выпадет 89 мм осадков! Это почти столитровая бочка воды на каждый квадратный метр дорог и тротуаров. Суббота подхватит ненастную эстафету и добавит в копилку ещё 58 мм влаги! В такой ситуации без масштабных потопов конечно же не обойдется. Водителям советуем заблаговременно перегнать машины на возвышенности", - отмечается в сообщении.

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