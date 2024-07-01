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В Тюмени пьяный мотоциклист уронил свой транспорт на коляску с младенцем

Происшествия, 10:17 28 июля 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Пьяный мотоциклист бесправник уронил свой транспорт на 13-летнюю девочку и коляску с трехмесячным младенцем на ул.Щербакова, 15 в Тюмени 27 июля. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

34-летний водитель, не имеющий права водительского удостоверения, не справился с управлением Suzuki. Мотоцикл опрокинулся и отлетел на 13-летнюю девочку и коляску, в которой находилась трехмесячная малышка. Дети получили различные травмы. Вместе с мамами они направлялись на набережную.

По предварительным данным Госавтоинспекции региона, водитель употреблял алкоголь с друзьями, потом поехал домой. У нарушителя установлено состояние алкогольного опьянения 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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# дети , ДТП , мотоциклисты

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