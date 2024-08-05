Тюменские работодатели отмечают рост требований от соискателей к вакансиям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские работодатели отмечают рост требований от соискателей к вакансиям. Тенденция характерна для всей страны. В службе исследований HeadHunter подсчитали, что с такими фактами столкнулись 89 % нанимателей.

Основной причиной этого респонденты назвали осведомленность кандидата о дефиците кадров – в этом уверены 66 % работодателей. На втором месте стоит повышенная самооценка кандидата – 42 %, на третьем – осведомленность о низкой конкуренции за рабочие места – 38 %.

Чаще всего повышенные требования предъявляют соискатели из таких сфер, как "Информационные технологии", "Топ-менеджмент" и "Маркетинг". Наименее требовательными оказались кандидаты из профобластей "Массовый, линейный персонал", "Производственный персонал" и "Рабочий персонал".

Среди самых распространенных требований к работодателю – зарплата выше указанной в вакансии. Это отметили 91 % опрошенных представителей предприятий. Затем следует требование к локации офиса, места работы – 84 % и нестандартный (неполный) рабочий день - 70%. Еще 17 % предъявляют требования к неделовым качествам будущего руководителя, например, к полу, возрасту и знаку зодиака. А 22 % соискателей хотят отдельный кабинет в офисе.

Примечательно, что лояльность к необычным требованиям соискателей руководители чаще проявляют к кандидатам из сфер "Топ-менеджмента", "Информационные технологии" и "Финансы". На вопрос о том, по какой причине руководители готовы удовлетворить повышенные требования кандидата к вакансии, компании, руководителю, большинство – 71 % – отметили исключительную ценность кандидата. А о дефиците кадров напомнили 58 %, подчеркнули значимость бренда работодателя 19 %.