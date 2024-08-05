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В 14 селах Тюменской области построят современные почтовые отделения

Общество, 20:12 05 августа 2024

Почта России

Современные почтовые офисы с расширенным функционалом будут построены в 14 селах Тюменской области. Это будут новые модульные здания, построенные по технологии быстровозводимой конструкции, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

"Сельские почтовые отделения площадью от 25 кв. м будут равноценны городским отделениям, - отмечено в сообщении. - В новых офисах предусмотрено все необходимое для сотрудников и клиентов: оборудованные места для работы и отдыха персонала, отопление, водоснабжение, кондиционер. Для удобства маломобильных клиентов установят пандус и кнопку вызова персонала. Здание станет работать полностью автономно и потребует лишь подключения к электросетям".

Помимо строительства быстровозводимых отделений, Почта России в 2024 году отремонтирует два почтовых отделения в сёлах Беркут (Ялуторовский район) и Малая Зоркальцева (Тобольский район).

Масштабный проект по модернизации сельских отделений, инициированный президентом Владимиром Путиным, стартовал по всей стране в 2022 году. За два года программы модернизации сельских отделений Почта отремонтировала 23 отделения в Тюменской области. Благодаря программе модернизации почти 80 тысяч сельских жителей региона получают почтовые и финансовые услуги в комфортных условиях. Модернизированные сельские отделения отличаются расширенным функционалом. Здесь можно не только получить или отправить посылку, но и подтвердить учётную запись на сайте госуслуг, а также благодаря оборудованному уголку здоровья клиенты могут самостоятельно измерить давление, уровень кислорода в крови и температуру тела.

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